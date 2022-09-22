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"Количество лжи – невероятное". Кулеба сравнил дипломатов РФ с российскими военными

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 21:28
Дмитрий Кулеба (фото – ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российские дипломаты и руководство РФ несут не меньшую ответственность за военные преступления, совершенные в Украине армией РФ, чем сами российские солдаты. Об этом он сказал во время выступления на заседании Генассамблеи ООН.

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"Хочу подчеркнуть, что ни одного зверства не могло произойти без преступления российского руководства – развязать эту войну. Важно создать отдельный трибунал и судить Путина и руководство", – заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что "количество лжи, которое идет от российских дипломатов, – невероятное".

"Сейчас мы фокусируемся на преступлениях, которые совершают российские военные, но если вы думаете, что это единственные, кто пытает, убивает, отрезает гениталии…. Это не только они. Российские дипломаты прямо ответственны, потому что их ложь подталкивает эти преступления и прикрывает их", – заявил Кулеба.

Глава МИД считает, что дипломаты РФ действуют практически так же, как российские военные. Он напомнил, что дипломаты РФ отрицали вторжение в Украину, а российский диктатор за несколько дней до полномасштабного вторжения в Украину лично врал европейским лидерам, что он якобы не планирует атаковать.

  • На сегодняшнем заседании Совбеза ООН выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что из-за Путина "международный порядок рушится на наших глазах", именно Путин как инициатор войны должен понести ответственность за нее.

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Оксана Житнюк
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ООН война военные преступления дипломат дмитрий кулеба агрессия рф генассамблея
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