Пропагандисты РФ спросили Кулебу, встретится ли он с Лавровым в США. Получили два "нет"
20.09.2022, 20:16
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не согласится на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в США, даже если тот этого захочет. Об этом он сказал российским пропагандистским СМИ.
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Российские пропагандисты спросили Кулебу, встретится ли он "здесь" с Лавровым, а потом уточнили – если тот сам предложит. Глава МИД дважды ответил "нет".
- 19-23 сентября Кулеба находится с рабочим визитом в США для участия в Генассамблее НАТО. Также у него запланированы встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и заседание в формате Украина-Польша-Британия.
- Сегодня Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" россиян, ни гибридная "мобилизация" ничего не изменят – РФ как была, так и остается государством-агрессором, а ВСУ продолжат деоккупацию.
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