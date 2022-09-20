Пропагандисты РФ спросили Кулебу, встретится ли он с Лавровым в США. Получили два "нет"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не согласится на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в США, даже если тот этого захочет. Об этом он сказал российским пропагандистским СМИ.

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Российские пропагандисты спросили Кулебу, встретится ли он "здесь" с Лавровым, а потом уточнили – если тот сам предложит. Глава МИД дважды ответил "нет".

19-23 сентября Кулеба находится с рабочим визитом в США для участия в Генассамблее НАТО. Также у него запланированы встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и заседание в формате Украина-Польша-Британия.

Сегодня Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" россиян, ни гибридная "мобилизация" ничего не изменят – РФ как была, так и остается государством-агрессором, а ВСУ продолжат деоккупацию.

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Оксана Житнюк

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