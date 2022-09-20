UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пропагандисты РФ спросили Кулебу, встретится ли он с Лавровым в США. Получили два "нет"

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 20:16
Пропагандисты РФ спросили Кулебу, встретится ли он с Лавровым в США. Получили два
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не согласится на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в США, даже если тот этого захочет. Об этом он сказал российским пропагандистским СМИ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Российские пропагандисты спросили Кулебу, встретится ли он "здесь" с Лавровым, а потом уточнили – если тот сам предложит. Глава МИД  дважды ответил "нет".

Читайте также: Кулеба о переговорах с Лавровым: Не так страшен черт, как малюют. Он был не уверен в себе

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Cергей Лавров ООН дмитрий кулеба агрессия рф генассамблея
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 