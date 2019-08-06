Коломойский назвал фаворитов на кресло премьер-министра

Игорь Коломойский (скриншот видео/УП)

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что на кресло премьер-министра есть "два фаворита гонки". Об этом он сказал в интервью российскому РБК.

Отвечая на вопрос, кто, на ваш взгляд, станет премьером Украины, Коломойский сказал: "В фаворитах гонки — (экономист, директор по развитию бизнеса НАК Нафтогаз Украины) Юрий Витренко и (гендиректор инвесткомпании AYA Capital и замглавы офиса президента по экономическим вопросам) Алексей Гончарук".



6 июля Коломойский заявлял, что не обсуждает государственные дела с главой Офиса президента Андреем Богданом.

5 августа 2019 года НВ опубликовало предварительный список кандидатур от партии Слуга народа на глав парламентских комитетов и во фракцию Слуга народа.

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