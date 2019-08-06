Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коломойский о деолигархизации: Не сравнивайте жизнь с сериалом

Коломойский о деолигархизации: Не сравнивайте жизнь с сериалом - Фото
Игорь Коломойский (фото - LIGA.net)
06.08.2019, 15:06

Украинский бизнесмен прокомментировал борьбу с олигархами, показанную в сериале Слуга народа

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что не боится долигархизации, показанной в сериале Слуга народа, поскольку считает, что воплощать сюжет фильма в реальной жизни - примитивно. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Журналистка спросила у бизнесмена, узнает ли он себя в образе коррумпированных олигархов, с которыми борется президент Голобородько в сериале Слуга народа.

Коломойский ответил, что сериал не смотрел и его сюжет с реальной жизнью не сравнивает.

"Во-первых, я не смотрел фильм. А во-вторых, превращать фильм в жизнь и сравнивать жизнь с фильмом немножко примитивно. Жизнь — более сложная штука, правильно? Мы не живем в линейном мире", - заявил олигарх.

В сериале Слуга народа президент Владимир Зеленский сыграл главную роль. Его персонаж президент Голобородько на протяжении всего сюжета борется с тремя олигархами, которые контролируют правительство и разворовывают деньги западных партнеров.

Ранее стало известно, что игорь Коломойский предлагал работу на телеканале 1+1 россйискому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Читайте также: Коломойский о победе Зеленского: Я кайфую

 

 

Напишите нам
Слуга народа Владимир Зеленский игорь коломойский деолигархизация
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 