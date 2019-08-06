Коломойский о деолигархизации: Не сравнивайте жизнь с сериалом

Игорь Коломойский (фото - LIGA.net)

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что не боится долигархизации, показанной в сериале Слуга народа, поскольку считает, что воплощать сюжет фильма в реальной жизни - примитивно. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Журналистка спросила у бизнесмена, узнает ли он себя в образе коррумпированных олигархов, с которыми борется президент Голобородько в сериале Слуга народа.

Коломойский ответил, что сериал не смотрел и его сюжет с реальной жизнью не сравнивает.

"Во-первых, я не смотрел фильм. А во-вторых, превращать фильм в жизнь и сравнивать жизнь с фильмом немножко примитивно. Жизнь — более сложная штука, правильно? Мы не живем в линейном мире", - заявил олигарх.

В сериале Слуга народа президент Владимир Зеленский сыграл главную роль. Его персонаж президент Голобородько на протяжении всего сюжета борется с тремя олигархами, которые контролируют правительство и разворовывают деньги западных партнеров.

Ранее стало известно, что игорь Коломойский предлагал работу на телеканале 1+1 россйискому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

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