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Коломойский – Путину: Побыстрее уйдите из Украины

Коломойский – Путину: Побыстрее уйдите из Украины - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео)
06.08.2019, 14:54

Олигарх признал, что во временно оккупированном Донбассе есть российские военные

Олигарх Игорь Коломойский рекомендует президенту страны-агрессора России Владимиру Путину "побыстрее уйти из Украины". Об этом он сказал в интервью российскому РБК.

Говоря о том, какой совет он бы дал Путину, Коломойский сказал: "Не совет, а пожелание. Побыстрей уйти с Украины, сохранив лицо".

Он признал, что во временном оккупированном Донбассе есть российские военные.

"Вот пусть они и возвращаются домой...Восстановление Донбасса может быть только после того, как ваши дорогие вооруженные силы покинут нашу территорию и свалят. Там война идет, как мы можем туда что-то инвестировать. У меня там есть завод. Я его не могу запустить, он не может там работать, потому что вы там есть", - подчеркнул Коломойский.

4 июля Коломойский назвал гибридную войну России против Украины в Донбассе "внутренним гражданским конфликтом" - так, как это шестой год подряд делает Кремль.

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