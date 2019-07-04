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04.07.2019, 09:49

Коломойский рассказал, как убеждал Януковича подписать ассоциацию

Коломойский рассказал, как убеждал Януковича подписать ассоциацию - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео/УП)

Олигарх дал понять, что не согласен с критикой режима диктатора Януковича

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что накануне Революции достоинства пытался убедить бывшего президента Виктора Януковича подписать соглашение об Ассоциации с ЕС. Об этом он заявил в интервью журналу НВ.

Коломойский рассказал, что говорил с Януковичем — на тот момент президентом Украины — 27 ноября 2013 года, перед его поездкой в Вильнюс.

"Я его уговаривал, чтобы он подписал (Ассоциацию с ЕС, - ред). Я ему говорил, никакой Ассоциации не будет, подпиши, да и все. Люди хотят подписать Ассоциацию. А он: "Нет". А чего нет? "Ну, далеко зашел". Говорю: да ладно, объясните этому Путину, что ничего страшного, наоборот даже, и тут хорошо, и там хорошо", - рассказал о своем разговоре с Януковичем бизнесмен.

По словам Коломойского, "Янукович сам виноват в том, что произошло,и что ему пришлось покинуть страну".

При этом миллиардер дал понять - он не согласен с критикой его режима: "А что было плохо при режиме Януковича?...Давайте обсудим, почему нет? Это ж тема нескончаемая. Что было плохо при Януковиче? До Майдана. Эта часть однозначно трактуется всеми".

23 мая 2019 года Коломойский заявил, что заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов помогает ему "юридически" 20 лет.

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Теги: соглашение об ассоциации с ес, владимир путин, виктор янукович, игорь коломойский, Андрей Портнов
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