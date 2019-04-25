Команда Зеленского готовит заявление о языковом законе

Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер команды победившего на президентских выборах Владимира Зеленского Дмитрий Разумков отказался комментировать принятый Верховной Радой закон об украинском языке. Пресс-служба команды Зеленского анонсировала заявление, передает корреспондент LIGA.net.

"Я не большой специалист в этом вопросе. Обратитесь, пожалуйста, в пресс-службу", - сказал он.

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В пресс-службе отметили, что готовят ответ и опубликуют скоро на своих ресурсах в соцсетях.

Сегодня в 11 Верховная Рада приняла резонансный закон о государственном языке. За закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного N5670-д во втором чтении и в целом проголосовали 278 депутатов.

Выступая в парламенте, вице-премьер Вячеслав Кириленко сообщил, что Кабмин готов, как это предусмотрено законом о языке, подать в течение полугода проект закона о языках коренных народов и нацменьшинств. Он также отметил, что законом предусмотрены переходные периоды для адаптации к новым требованиям.

В первом чтении "языковой" законопроект приняли 4 октября 2018 года, а 28 февраля 2019-го Рада начала рассмотрение его во втором чтении. Были поданы 2082 поправки.