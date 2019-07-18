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18.07.2019, 14:58

Команда Зеленского инициирует закон о владении оружием

Команда Зеленского инициирует закон о владении оружием - Фото
Никита Потураев (фото - facebook.com/nikita.poturaev)

По мнению советника команды президента, полный запрет оружия в Украине невозможен "в силу исторической традиции".

Команда президента Владимира Зеленского планирует инициировать законопроект о владении оружием. Об этом в комментарии theБабелю рассказал советник команды президента по политическим вопросам Никита Потураев. Также издание называет его "одним из главных идеологов партии Слуга народа". 

По его мнению, полный запрет оружия в Украине невозможен "в силу исторической традиции".

"Закон необходим, чтобы определить, кто может носить оружие, на каких основаниях, каким критериям этот человек должен соответствовать, каким правилам он должен следовать и какое оружие он может иметь", — сказал Потураев.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о легализации оружия.

"Речь идет не о легализации, а о введении этой ситуации с оружием, которое у нас продается, в правовое поле. Слово "легализация" пугает людей. А когда ты говоришь о том, что нужно ввести в правовое поле — это совершенно другая история", - сказал Потураев.

Он уточнил, что "под легализацией понимают снятие некоторых барьеров, а в нашем случае — это как раз создание ограничений и правил".

По словам Потураева, сейчас есть два общественных законопроекта об оружии. Он предлагает объединить их в один, который "всех устроит".

Ранее лидер Слуги народа Дмитрий Разумков заявил, что у партии нет единой партийной позиции по вопросам легализации каннабиса и однополых браков.

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Теги: Владимир Зеленский, оружие, легализация, никита потураев
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