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12.07.2019, 14:47

В Слуге народа идут глубокие дискуссии о каннабисе и гей-браках

В Слуге народа идут глубокие дискуссии о каннабисе и гей-браках - Фото
Дмитрий Разумков (скриншот)

"Мы понимаем, что каким бы ни был наш ответ, найдутся те, кто будет недоволен", - сказал лидер партии

У партии Слуга народа нет единой партийной позиции по вопросам легализации каннабиса и однополых браков. Об этом лидер партии Дмитрий Разумков сказал в интервью журналу НВ, пишет Новое время.

"Это сложный вопрос, по которому у нас идут глубокие внутрипартийные дискуссии. Мы понимаем, что каким бы ни был наш ответ, найдутся те, кто будет недоволен. Поэтому, как только мы достигнем консенсуса в этом вопросе, обязательно проинформируем общественность", — заявил Разумков.

Во время президентской избирательной кампании Владимир Зеленский высказывался за легализацию медицинской марихуаны.

Ранее идеолог партии Слуга народа Руслан Стефанчук заявлял, что основой идеологии партии является либертарианство. Как известно, либертарианством  называется спектр политических философий, продвигающих идею индивидуальной свободы (в том числе легализации наркотиков и однополых браков) и минимизации размера государственного аппарата.

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Теги: Слуга народа, марихуана, лгбт, Дмитрий Разумков
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