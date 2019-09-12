Командир Яны Капу рассказал, как собака моряков отбивалась от ФСБ

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Командир буксира "Яны Капу" Олег Мельничук рассказал о судьбе собаки Джесси, которая была с моряками во время атаки кораблей ФСБ РФ в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Как известно, собаку привезли из оккупированного Крыма на материковую Украину в июле этого года. По словам адвоката Николая Полозова, переговоры о возвращении пса шли около трех месяцев.

Сегодня командир буксира рассказал, как Джесси вела себя во время захвата россиянами украинских кораблей. Когда каюту командира обыскивали представители ФСБ, собака пряталась, и они ее не видели. Но в какой-то момент, по словам Мельничука, Джесси выскочила и схватила одного из ФСБшников за ногу.

Сейчас собака живет в семье механика "Яны Капу", который заботился о ней на корабле.

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