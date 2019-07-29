У оккупантов забрали пса пленных украинских моряков с "Яны Капу"

Фото: facebook.com/oleksandra2501

В Херсонскую область из оккупированного Крыма привезли собаку, которая была на борту буксира "Яны Капу" во время его захвата российскими силовиками. Об этом в Facebook сообщает адвокат Николай Полозов.

"Собаку Джесси, которая была захвачена вместе с 24 военнопленными украинскими моряками, сегодня вернули домой", - написал он.

По словам Полозова, о собаке сообщили сами моряки. Они очень просили найти пса и постараться вернуть домой.

Во время захвата украинских кораблей в Керченском проливе Джесси было три месяца.

"Несколько месяцев ушло на ее поиски и достижение договорённостей с СУ ФСБ и керченскими пограничниками, которые оставили ее у себя. Было совсем непросто. Но просьбу моряков удалось выполнить", - рассказал адвокат.

По словам Александры Ефименко, которая помогала, переправить собаку, Джесси будет жить в Херсонской области в семье одного из пленных моряков Сергея Чулибы.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что достигнута договоренность о возвращении моряков домой.