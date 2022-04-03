Командиры противника отказываются от участия в боевых действиях – Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные по действиям противника – на 6:00 3 апреля.

"Идет отвод оккупационных войск по отдельным направлениям. По имеющейся информации, морально-психологическое состояние личного состава противника и уровень мотивации остаются крайне низкими.

Командиры разных уровней 3 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение.

Личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58 общевойсковой армии Южного военного округа отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины. Запланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации.

Для восполнения потерь личного состава российское руководство осуществляет агитацию гражданского населения по вступлению в ряды вооруженных сил. Такие мероприятия проводятся как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и автономной республики Крым.

Продолжаются систематические случаи нарушения требований Международного гуманитарного права по ведению войны. Российские оккупанты продолжают размещать вооружение и военную технику в непосредственной близости от жилой инфраструктуры населенных пунктов, проводить фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях, совершают насилие в отношении местных жителей, занимаются мародерством и грабежами.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

Группировкой Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки было поражено восемь воздушных целей: два самолета, один вертолет, один БПЛА и четыре крылатые ракеты. Авиация продолжала наносить удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам".

Дмитрий Смирнов

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