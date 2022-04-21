Командующий ТРО призвал добровольцев с освобожденных территорий вернуть оружие на хранение

Командующий силами территориальной обороны Юрий Галушкин в обращении к добровольцам из освобожденных от россиян районов призвал их вернуть оружие в места постоянного хранения.

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"Нужно выполнять задачи, связанные с восстановлением городов и сел, восстанавливать экономику, возвращаться к работе. Именно поэтому в этих регионах пора сосредоточить оружие в определенных для этого местах хранения", – написал Галушкин.

Он также подчеркнул, что добровольцы будут "следить за оружием, брать его на учения и при необходимости получать для выполнения задач".

Сергей Бережной

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