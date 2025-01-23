Командующий ВМС ответил на нападки Безуглой из-за премий генералитету

Неижпапа подчеркнул, что деньги используются для премирования бойцов, в частности вознаграждения получили 223 военнослужащих ВМС

Алексей Неижпапа (Фото: ВМС)

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных Сил Украины Алексей Неижпапа отреагировал на пост нардепа Марьяны Безуглой о премиях генералитету. Он рассказал, как используется премиальный фонд.

Безуглая обнародовала часть документа о награждении военнослужащих. В списке – госсекретарь Минобороны, начальник Генштаба, главнокомандующий ВСУ, командующие разных родов войск и другие. Предусмотрены премии от сотен тысяч гривен до десятков миллионов.

В частности, там написано о выделении 1,2 млн грн Неижпапе.

Он решил прокомментировать использование годового премиального фонда. Командующий ВМС подчеркнул, что для поддержки военнослужащих законом о дисциплинарном уставе предусмотрены механизмы поощрения, среди которых есть премии.

"Как командующий Военно-морскими силами Вооруженных Сил Украины, по представлению командиров я имею полномочия поощрить военнослужащих денежными премиями. Так, в прошлом году фонд в размере 1,2 миллиона гривен дал возможность премировать 223 военнослужащих ВМС ВС Украины всех категорий – матросы, сержанты, старшины и офицеры", – сообщил Неижпапа.

Он подчеркнул, что под его командованием находятся десятки тысяч военнослужащих, и в приоритете "действовать в интересах их благосостояния".

"Мы подходим к этому вопросу ответственно и прозрачно. Поэтому не нужно искать "зраду" там, где ее нет", – заявил Неижпапа.

Фото: Telegram Безуглой