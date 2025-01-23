Командувач ВМС відповів на нападки Безуглої через премії генералітету

Олексій Неїжпапа (Фото: ВМС)

Командувач Військово-морських сил Збройних Сил України Олексій Неїжпапа відреагував на допис нардепки Мар’яни Безуглої щодо премій генералітету. Він розповів, як використовується преміальний фонд.

Безугла оприлюднила частину документа про нагородження військовослужбовців. У списку – держсекретар Міноборони, начальник Генштабу, головнокомандувач ЗСУ, командувачі різних родів військ та інші. Передбачено премії від сотень тисяч гривень до десятків мільйонів.

Зокрема, там написано про виділення 1,2 млн грн Неїжпапі.

Він вирішив прокоментувати використання річного преміювального фонду. Командувач ВМС наголосив, що для підтримки військовослужбовців законом про дисциплінарний статут передбачено механізми заохочення, серед яких є премії.

"Як командувач Військово-морських сил Збройних Сил України, за поданням командирів я маю повноваження заохотити військовослужбовців грошовими преміями. Так, минулого року фонд у розмірі 1,2 мільйона гривень дозволив преміювати 223 військовослужбовці ВМС ЗС України всіх категорій – матроси, сержанти, старшини та офіцери", – повідомив Неїжпапа.

Він наголосив, що під його командуванням знаходяться десятки тисяч військовослужбовців, і в пріоритеті "діяти в інтересах їхнього добробуту".

"Ми підходимо до цього питання відповідально та прозоро. Тому не потрібно шукати зради там, де її немає", – заявив Неїжпапа.

Фото: Telegram Безуглої