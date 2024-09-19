Рада відкликала Безуглу з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки й оборони

Мар'яна Безугла (Фото: Facebook)

Верховна Рада на засіданні 19 вересня проголосувала за відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки та оборони. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

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"За" проголосували 252 депутати.

Безугла написала, що "ухвалила рішення перейти до комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, щоб розширити свою діяльність". Вона додала, що її боротьба тепер "не тільки не зменшиться, а й набуде міжнародного характеру".

На початку вересня Рада провалила голосування за відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки та оборони.

Тоді "за" проголосували 205 нардепів, понад 60 колишніх колег нардепки зі Слуги народу не голосували взагалі.

Фото: Ярослав Железняк/Telegram

5 січня 2024 року комітет із питань нацбезпеки рекомендував Раді відкликати Безуглу з посади заступниці. Сама нардепка відповіла, що це "лише рекомендація від комітету", та заявила, що рішення було "максимально підступним".

11 січня Безугла заявила про вихід із фракції та партії СН, оскільки "не хоче мати спільних зобов'язань із тими, хто встромляє ніж у спину".

17 липня Безугла подала заяву на вихід із парламентської фракції Слуга Народу.

22 липня оборонний комітет Ради підтримав звільнення Безуглої з посади заступниці голови та виключення її зі складу.

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