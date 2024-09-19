Рада відкликала Безуглу з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки й оборони
Верховна Рада на засіданні 19 вересня проголосувала за відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки та оборони. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.
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"За" проголосували 252 депутати.
Безугла написала, що "ухвалила рішення перейти до комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, щоб розширити свою діяльність". Вона додала, що її боротьба тепер "не тільки не зменшиться, а й набуде міжнародного характеру".
На початку вересня Рада провалила голосування за відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки та оборони.
Тоді "за" проголосували 205 нардепів, понад 60 колишніх колег нардепки зі Слуги народу не голосували взагалі.
- 5 січня 2024 року комітет із питань нацбезпеки рекомендував Раді відкликати Безуглу з посади заступниці. Сама нардепка відповіла, що це "лише рекомендація від комітету", та заявила, що рішення було "максимально підступним".
- 11 січня Безугла заявила про вихід із фракції та партії СН, оскільки "не хоче мати спільних зобов'язань із тими, хто встромляє ніж у спину".
- 17 липня Безугла подала заяву на вихід із парламентської фракції Слуга Народу.
- 22 липня оборонний комітет Ради підтримав звільнення Безуглої з посади заступниці голови та виключення її зі складу.
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