Рада відмовилась зняти Безуглу з посади заступниці голови оборонного комітету

Мар’яна Безугла (Фото: пресслужба форуму Україна 30)

Народна депутатка Мар'яна Безугла залишилась заступницею голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Парламент не зібрав достатньо голосів для її зняття. Про це повідомив депутат від Голосу Ярослав Железняк.

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За його словами, за звільнення Безуглої проголосували 205 нардепів, зокрема 124 - від Слуги народу, 17 – від Європейської солідарності, 15 – від Батьківщини, по 12 – від Голосу та депутатської групи "Довіра".

Водночас понад 60 колишніх колег Безуглої по фракції СН не голосували.

Железняк уточнив, що на голосування була винесена постанова №1039, яка передбачала відкликання Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету, але не виключення депутатки з нього.

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

5 січня 2024 року комітет з питань нацбезпеки рекомендував Раді відкликати Безуглу з посади заступниці. Сама нардепка відповіла, що це "лише рекомендація від комітету", та заявила, що рішення було "максимально підступним".

8 січня комітет ВР із питань регламенту, депутатської етики й організації роботи рекомендував позачергово включити до порядку денного роботи парламенту проєкт про відкликання Безуглої з посади, який було зареєстровано 6 січня.

10 січня голова ВРУ Стефанчук заявив, що звільняти Безуглу з посади заступниці голови комітету можна буде лише після відповідного рішення Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп, тому не вніс це питання до порядку денного.

22 липня оборонний комітет ВРУ підтримав звільнення Безуглої з посади заступниці голови та виключення її зі складу.

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