Оборонний комітет Ради підтримав звільнення Безуглої з посади заступниці голови

Мар’яна Безугла (Фото: пресслужба форуму Україна 30)

22 липня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за те, щоб підготувати постанову щодо виключення з його складу позафракційної депутатки Мар’яни Безуглої та позбавлення її посади заступниці голови комітету. Про це повідомили сама Безугла та депутат від партії Голос Ярослав Железняк.

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За словами Железняка, для виключення депутатки необхідно зареєструвати відповідну постанову, пройти з нею регламентний комітет, винести на розгляд зали та набрати понад 226 голосів.

"Щойно комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за те, щоб підготувати постанову щодо мого зняття з посади заступниці та виключення зі складу комітету. Це може голосувати тільки зала, не комітет, але вони продовжують старатися", – прокоментувала Безугла.

За словами депутатки, "пропонував Федір Веніславський, коментувала Ірина Фріз, підготував голова комітету Олександр Завітневич".

Наприкінці листопада 2023 року Безугла заявляла, що керівництво ЗСУ "має піти". Вона стверджувала, що тодішній головком Залужний "не зміг надати плану задуму на 2024 рік". Також вона постійно звинувачувала генерала у проблемах на фронті та в Силах оборони.

5 січня 2024 року комітет з питань нацбезпеки рекомендував Раді відкликати Безуглу з посади заступниці. Сама нардепка відповіла, що це "лише рекомендація від комітету", та заявила, що рішення було "максимально підступним".

8 січня комітет ВР із питань регламенту, депутатської етики й організації роботи рекомендував позачергово включити до порядку денного роботи парламенту проєкт про відкликання Безуглої з посади, який було зареєстровано 6 січня.

10 січня голова ВРУ Стефанчук заявив, що звільняти Безуглу з посади заступниці голови комітету можна буде лише після відповідного рішення Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп, тому не вніс це питання до порядку денного.

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