Оборонний комітет Ради підтримав звільнення Безуглої з посади заступниці голови
22 липня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за те, щоб підготувати постанову щодо виключення з його складу позафракційної депутатки Мар’яни Безуглої та позбавлення її посади заступниці голови комітету. Про це повідомили сама Безугла та депутат від партії Голос Ярослав Железняк.
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За словами Железняка, для виключення депутатки необхідно зареєструвати відповідну постанову, пройти з нею регламентний комітет, винести на розгляд зали та набрати понад 226 голосів.
"Щойно комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за те, щоб підготувати постанову щодо мого зняття з посади заступниці та виключення зі складу комітету. Це може голосувати тільки зала, не комітет, але вони продовжують старатися", – прокоментувала Безугла.
За словами депутатки, "пропонував Федір Веніславський, коментувала Ірина Фріз, підготував голова комітету Олександр Завітневич".
- Наприкінці листопада 2023 року Безугла заявляла, що керівництво ЗСУ "має піти". Вона стверджувала, що тодішній головком Залужний "не зміг надати плану задуму на 2024 рік". Також вона постійно звинувачувала генерала у проблемах на фронті та в Силах оборони.
- 5 січня 2024 року комітет з питань нацбезпеки рекомендував Раді відкликати Безуглу з посади заступниці. Сама нардепка відповіла, що це "лише рекомендація від комітету", та заявила, що рішення було "максимально підступним".
- 8 січня комітет ВР із питань регламенту, депутатської етики й організації роботи рекомендував позачергово включити до порядку денного роботи парламенту проєкт про відкликання Безуглої з посади, який було зареєстровано 6 січня.
- 10 січня голова ВРУ Стефанчук заявив, що звільняти Безуглу з посади заступниці голови комітету можна буде лише після відповідного рішення Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп, тому не вніс це питання до порядку денного.
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