Оборонный комитет Рады поддержал увольнение Безуглой с должности заместителя главы

Марьяна Безуглая (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

22 июля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за то, чтобы подготовить постановление об исключении из его состава внефракционного депутата Марьяны Безуглой и лишении ее должности заместителя главы комитета. Об этом сообщили сама Безуглая и депутат от партии Голос Ярослав Железняк.

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По словам Железняка, для исключения депутата необходимо зарегистрировать соответствующее постановление, пройти с ним регламентный комитет, вынести на рассмотрение зала и набрать более 226 голосов.

"Только что комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за то, чтобы подготовить постановление о моем снятии с должности заместителя и исключении из состава комитета. Это может голосовать только зал, не комитет, но они продолжают стараться", – прокомментировала Безуглая.

По словам депутата, "предлагал Федор Вениславский, комментировала Ирина Фриз, подготовил председатель комитета Александр Завитневич".

В конце ноября 2023 года Безуглая заявляла, что руководство ВСУ "должно уйти". Она утверждала, что тогдашний главком Залужный "не смог предоставить план замысла на 2024 год". Также она постоянно обвиняла генерала в проблемах на фронте и Силах обороны.

5 января 2024 года комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал Раде отозвать Безуглую с должности заместителя. Сама нардеп ответила, что это "лишь рекомендация от комитета" и заявила, что решение было "максимально коварным".

8 января комитет ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы рекомендовал вне очереди включить в повестку дня работы парламента проект об отзыве Безуглой с должности, зарегистрированный 6 января.

10 января глава ВРУ Стефанчук заявил, что увольнять Безуглую с должности заместителя председателя комитета можно будет только после соответствующего решения Согласительного совета депутатских фракций и групп, поэтому не внес этот вопрос в повестку дня.

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