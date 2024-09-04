Рада отказалась снять Безуглую с должности заместителя председателя оборонного комитета

Марьяна Безугла (Фото: прессслужба форума Украина 30)

Народный депутат Марьяна Безуглая осталась заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Парламент не собрал достаточно голосов для его снятия. Об этом сообщил депутат от Голоса Ярослав Железняк.

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По его словам, за увольнение Безуглой проголосовали 205 нардепов, в том числе 124 от Слуги народа, 17 – от Европейской солидарности, 15 – от Батькивщины, по 12 – от Голоса и депутатской группы "Довіра".

В то же время более 60 бывших коллег Безуглой по фракции СН не голосовали.

Железняк уточнил, что на голосование было вынесено постановление №1039, которое предусматривало отзыв Безуглой с должности заместителя председателя оборонного комитета, но не исключение депутата из него.

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

5 января 2024 года комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал Раде отозвать Безуглую с должности заместителя. Сама нардеп ответила, что это "лишь рекомендация от комитета" и заявила, что решение было "максимально коварным".

8 января комитет ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы рекомендовал вне очереди включить в повестку дня работы парламента проект об отзыве Безуглой с должности, зарегистрированный 6 января.

10 января глава ВРУ Стефанчук заявил, что увольнять Безуглую с должности заместителя председателя комитета можно будет только после соответствующего решения Согласительного совета депутатских фракций и групп, поэтому не внес этот вопрос в повестку дня.

22 июля оборонный комитет ВРУ поддержал увольнение Безуглой с должности заместителя председателя и исключение ее из состава.

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