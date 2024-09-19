Рада підтримала перейменування 328 населених пунктів в Україні

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні 19 вересня, "за" – 281 парламентар

Верховна Рада (Фото пресслужби)

Верховна Рада на засіданні 19 вересня підтримала перейменування 328 населених пунктів в Україні. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

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За постанову проголосував 281 парламентар.

Згідно з нею в Україні перейменують назви населених пунктів, які містять російські та радянські наративи, або русифіковані назви.

"Перейменовуються назви, присвячені московським діячам: Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо. Серед пропозицій перейменування багато назв, пов'язаних з радянськими святами або символікою. Наприклад, це Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївка тощо", – пояснив Железняк.

Нардеп від Голосу Роман Лозинський повідомив, що перейменують, зокрема такі населені пункти:

→ у Дніпропетровській області Новомосковськ — на Самар, Першотравенськ — на Шахтарське;

→ у Луганській області Первомайськ — на Сокологірськ, Молодогвардійськ — на Отаманівку, Сєвєродонецьк — на Сіверськодонецьк;

→ у Львівській області місто Червоноград — на Шептицький;

→ на Харківщині Красноград — на Берестин, Первомайський — на Златопіль;

→ у Черкаській області місто Ватутіне — на Багачеве.

18 вересня керівництво парламенту та фракцій внесло до Верховної Ради окрему постанову, з якої виключили пʼять населених пунктів, що викликали проблеми з перейменуванням. Мова йде про Южне, Южноукраїнськ, Синельникове, Первомайськ і Павлоград. Депутати голосуватимуть щодо їхнього перейменування окремо.

Навесні 2023 року Верховна Рада проголосувала за заборону проросійських географічних назв. 21 квітня Зеленський підписав закон.

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