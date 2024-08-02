Вілкул слідом за Трухановим обурився перейменуваннями в Кривому Розі

Вілкул висловив невдоволення зміною назв у Кривому Розі, що стосувались Другої світової та війни в Афганістані

Олександр Вілкул (Фото: Олександр Вілкул / Facebook)

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул слідом за мером Одеси Геннадієм Трухановим розкритикував затверджені у межах процесу деколонізації перейменування в Дніпропетровській області. Зокрема, він висловив невдоволення зміною назв, що стосувались Другої світової та війни в Афганістані.

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29 липня Дніпропетровська обласна військова адміністрація повідомила, що перейменувала 292 об'єкти топонімії населених пунктів області.

Вілкул 2 серпня відреагував: "Коротко – я проти. Не розумію, навіщо це робити та як це вплине на консолідацію українського суспільства".

Він зазначив, що конкретно у Кривому Розі рішенням "м’яко кажучи, дивної комісії" перейменовано 135 топонімів – без громадських слухань, голосувань, врахування думки керівництва міста і депутатів.

"І якщо перейменування вулиць імені Бернарда Шоу, Трудових резервів, Лумумби, Драйзера та станції швидкісного трамвая "Будинок Рад" (яку треба було обов'язково перейменувати на "Міську раду") хоча б не паплюжать історичну пам'ять нашого народу, то перейменування вулиць, пов'язаних з Другою світової та афганськими війнами, вважаю, як і переважна більшість криворіжців, не доцільними, ба більше — такими, що завдають шкоди єднанню нашого суспільства перед ворогом", – заявив Вілкул.

Зокрема, він виступив проти перейменування проспекту Героїв-підпільників.

"Вони що, мали піти служити до нацистів і виконувати план Третього рейху щодо зменшення кількості "ультерменшей-українців?" – обурився Вілкул.

Також він виокремив полковника Аркадія Шурупова, "який ціною свого життя врятував дамбу КРЕСу", і "героя Афганської війни, вірного своїй присязі", сержанта Андрія Рзянкіна.

Навесні 2023 року Верховна Рада проголосувала за заборону проросійських географічних назв. 21 квітня Зеленський підписав закон.

25 липня 2024-го у Харкові визначилися з новими назвами трьох станцій метрополітену і 48 вулиць у межах деколонізації.

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