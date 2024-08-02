Вилкул вслед за Трухановым возмутился переименованиями в Кривом Роге

Вилкул выразил недовольство изменением названий в Кривом Роге, касающихся Второй мировой и войны в Афганистане

Александр Вилкул (Фото: Александр Вилкул / Facebook)

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул вслед за мэром Одессы Геннадием Трухановым раскритиковал утвержденные в рамках процесса деколонизации переименования в Днепропетровской области. В частности, он выразил недовольство изменением названий, касающихся Второй мировой и войны в Афганистане.

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29 июля Днепропетровская областная военная администрация сообщила, что переименовала 292 объекта топонимии населенных пунктов области.

Вилкул 2 августа отреагировал: "Коротко – я против. Не понимаю, зачем это делать и как это повлияет на консолидацию украинского общества".

Он отметил, что конкретно в Кривом Роге решением "мягко говоря, странной комиссии" переименовано 135 топонимов – без общественных слушаний, голосований, учета мнения руководства города и депутатов.

"И если переименование улиц имени Бернарда Шоу, Трудовых резервов, Лумумбы, Драйзера и станции скоростного трамвая "Дом Советов" (которую нужно было обязательно переименовать в "Городской совет") хотя бы не порочат историческую память нашего народа, то переименование улиц, связанных со Второй мировой и афганскими войнами, считаю, как и подавляющее большинство криворожан, не целесообразными, более того — наносящими вред единению нашего общества перед врагом", – заявил Вилкул.

В частности, он выступил против переименования проспекта Героев-подпольщиков.

"Они что, должны были пойти служить к нацистам и выполнять план Третьего рейха по уменьшению количества "ультерменьших-украинцев?" – возмутился Вилкул.

Также он выделил полковника Аркадия Шурупова, "ценой своей жизни спасшего дамбу КРЭС", и "героя Афганской войны, верного своей присяге", сержанта Андрея Рзянкина.

Весной 2023 года Верховная Рада проголосовала за запрет пророссийских географических названий. 21 апреля Зеленский подписал закон.

25 июля 2024 года в Харькове определились с новыми названиями трех станций метрополитена и 48 улиц в рамках деколонизации.

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