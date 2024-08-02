Глава Одесской ОВА "отправил" Труханова в Уфу – тот пообещал отменить переименования улиц

Геннадий Труханов пожаловался, что деколонизация "обнуляет" Одессу, и пообещал "принять меры" для отмены ряда переименований

Геннадий Труханов (Фото: omr.gov.ua)

Мэр Одессы Геннадий Труханов раскритиковал решение о переименовании в городе ряда топонимов в рамках закона о запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил в ответ, что для желающих прогуливаться по улицам с советскими названиями есть города РФ.

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Труханов записал видеообращение, в котором отметил, что вопросы переименований сейчас находятся в юрисдикции областной военной администрации, которая на днях переименовала целый ряд топонимов, среди которых улицы Пушкинская, Бунина, Веры Инбер, Жуковского, Бабеля и прочие. В список попал и памятник Александру Пушкину, который требуют демонтировать.

Мэр Одессы подчеркнул, что пятая статья закона о деколонизации предусматривает нераспространение запрета на объекты всемирного наследия, к которым якобы принадлежит памятник Пушкину. То же, по его убеждению, касается переименований в историческом центре Одессы, "где названия улиц являются нематериальным культурным наследием, удостоверяющим нашу мультикультурность".

В сообщении от 31 июля Труханов заявил: "Исходя из логики "деколонизаторов", мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком – это "обнуляет" наш город".

Мэр города подчеркнул, что для отмены переименования горсовет "вынужден принять все предусмотренные законом меры".

На Telegram-канале Труханова и ряде других одесских пабликов появились опросы об отношении к переименованиям, и вечером 1 августа мэр объявил о перевесе варианта против переименования.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил в ответ, что Одесса "есть и остается украинским городом, который создавали, строили и развивали украинцы". Он убежден, что в нынешних реалиях в украинском городе не место улицам, названным в честь людей, которые получали из рук российского диктатора Владимира Путина медали, сотрудничали с КГБ или воспевали Советский Союз с империей.

"А если кому очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими/советскими названиями – есть Москва и Уфа, а не украинская Одесса", – написал Кипер.

Фото: одесские Telegram-каналы

Весной 2023 года Верховная Рада проголосовала за запрет пророссийских географических названий. 21 апреля Зеленский подписал закон.

В Одессе уже демонтировали памятники российской императрице Екатерине II, российскому захватчику Александру Суворову, а в Измаиле на юге Одесской области снесли памятник российскому генералу Сергею Тучкову.

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