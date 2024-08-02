Глава Одеської ОВА "відправив" Труханова в Уфу – той пообіцяв скасувати перейменування вулиць

Геннадій Труханов (Фото: omr.gov.ua)

Мер Одеси Геннадій Труханов розкритикував рішення про перейменування в місті низки топонімів у межах закону про заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив у відповідь, що для охочих прогулюватись вулицями із радянськими назвами є міста РФ.

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Труханов записав відеозвернення, в якому зазначив, що питання перейменувань наразі знаходяться в юрисдикції обласної військової адміністрації, яка днями перейменувала цілу низку топонімів, серед яких вулиці Пушкінська, Буніна, Віри Інбер, Жуковського, Бабеля та інших. До переліку потрапив і пам’ятник Олександру Пушкіну, який вимагають демонтувати.

Мер Одеси наголосив, що п’ята стаття закону про деколонізацію передбачає непоширення заборони на об’єкти всесвітньої спадщини, до яких нібито належить пам’ятник Пушкіну. Те саме, на його переконання, стосується перейменувань в історичному центрі Одеси, "де назви вулиць є нематеріальною культурною спадщиною, що засвідчує нашу мультикультурність".

В дописі від 31 липня Труханов заявив: "Виходячи з логіки "деколонізаторів", ми маємо відмовитись від всього того, що зробило Одесу світовим брендом. Говорячи простою мовою – це "обнуляє" наше місто".

Мер міста наголосив, що для скасування перейменування міськрада "вимушена вжити всіх передбачених законом заходів".

На Telegram-каналі Труханова і низці інших одеських пабліків з’явились опитування про ставлення до перейменувань, і ввечері 1 серпня мер оголосив про перевагу варіанту проти перейменування.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив у відповідь, що Одеса "є і лишається українським містом, яке створювали, будували та розвивали українці". Він переконаний, що в нинішніх реаліях в українському місті не місце вулицям, названим на честь людей, що отримували з рук російського диктатора Володимир Путіна медалі або співпрацювали з КДБ чи оспівували Радянський Союз з імперією.

"А якщо комусь дуже кортить прогулюватися вулицями з імперськими/радянськими назвами – є Москва та Уфа, а не українська Одеса", – написав Кіпер.

Фото: одеські Telegram-канали

Навесні 2023 року Верховна Рада проголосувала за заборону проросійських географічних назв. 21 квітня Зеленський підписав закон.

В Одесі вже демонтували пам'ятники російській імператриці Катерині II, російському загарбнику Олександру Суворову, а в Ізмаїлі на півдні Одеської області знесли пам'ятник російському генералові Сергію Тучкову.

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