Пам'ятник російському генералу на Одещині приберуть
У Ізмаїлі на півдні Одеської області демонтують пам'ятник російському генералові Сергію Тучкову та перейменують ряд вулиць і провулків. Таке рішення ухвалили на сесії міської ради, передає Суспільне.
У пояснювальній записці зазначено, що пам'ятник російському генералу та "першому градоначальнику міста" Тучкову підпадає під вимоги закону про засудження та заборону пропагування російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії.
Заступник міського голови Сергій Лузанов повідомив, що провести демонтаж пам'ятника доручено одному з міських комунальних підприємств – наразі йому забезпечать належне зберігання, а після війни розглядатиметься варіант щодо виставлення його в одному з музеїв.
"Але поки про це говорити рано", – зауважив посадовець.
Також у місті перейменують низку назв, зокрема, три Першотравневі провулки стануть Територіальної оборони, вулиця Чайковського буде перейменована на Василя Симоненка, а сама вулиця генерала Тучкова стане Збройних Сил України.
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