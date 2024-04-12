Пам'ятник російському генералу на Одещині приберуть
Фото: Суспільне

У Ізмаїлі на півдні Одеської області демонтують пам'ятник російському генералові Сергію Тучкову та перейменують ряд вулиць і провулків. Таке рішення ухвалили на сесії міської ради, передає Суспільне.

У пояснювальній записці зазначено, що пам'ятник російському генералу та "першому градоначальнику міста" Тучкову підпадає під вимоги закону про засудження та заборону пропагування російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії.

Заступник міського голови Сергій Лузанов повідомив, що провести демонтаж пам'ятника доручено одному з міських комунальних підприємств – наразі йому забезпечать належне зберігання, а після війни розглядатиметься варіант щодо виставлення його в одному з музеїв.

"Але поки про це говорити рано", – зауважив посадовець.

Також у місті перейменують низку назв, зокрема, три Першотравневі провулки стануть Територіальної оборони, вулиця Чайковського буде перейменована на Василя Симоненка, а сама вулиця генерала Тучкова стане Збройних Сил України.

ДОВІДКА
Ізмаїл впродовж століть послідовно перебував під владою Київської Русі, Молдовського князівства та Османської імперії. Місто було втретє захоплено у 1809 році й приєднано до Російської імперії у 1812-му, тоді ж його перейменували на Тучкове на честь генерала й коменданта фортець Бессарабії. Після поразки Росії у Кримській війні 1853-1856 років місто разом із навколишніми територіями було приєднано до Молдовського князівства, автономії у складі Османської імперії. Після чергової російсько-турецької війни 1877—1878 років місто знову перейшло до складу Російської імперії. Після Першої світової війни Ізмаїл разом з частиною регіону був приєднаний до Румунії, з 1940-го – у складі тодішньої Української РСР.

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