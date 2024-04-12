Пам'ятник російському генералу на Одещині приберуть

Фото: Суспільне

У Ізмаїлі на півдні Одеської області демонтують пам'ятник російському генералові Сергію Тучкову та перейменують ряд вулиць і провулків. Таке рішення ухвалили на сесії міської ради, передає Суспільне.

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У пояснювальній записці зазначено, що пам'ятник російському генералу та "першому градоначальнику міста" Тучкову підпадає під вимоги закону про засудження та заборону пропагування російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії.

Заступник міського голови Сергій Лузанов повідомив, що провести демонтаж пам'ятника доручено одному з міських комунальних підприємств – наразі йому забезпечать належне зберігання, а після війни розглядатиметься варіант щодо виставлення його в одному з музеїв.

"Але поки про це говорити рано", – зауважив посадовець.

Також у місті перейменують низку назв, зокрема, три Першотравневі провулки стануть Територіальної оборони, вулиця Чайковського буде перейменована на Василя Симоненка, а сама вулиця генерала Тучкова стане Збройних Сил України.

ДОВІДКА Ізмаїл впродовж століть послідовно перебував під владою Київської Русі, Молдовського князівства та Османської імперії. Місто було втретє захоплено у 1809 році й приєднано до Російської імперії у 1812-му, тоді ж його перейменували на Тучкове на честь генерала й коменданта фортець Бессарабії. Після поразки Росії у Кримській війні 1853-1856 років місто разом із навколишніми територіями було приєднано до Молдовського князівства, автономії у складі Османської імперії. Після чергової російсько-турецької війни 1877—1878 років місто знову перейшло до складу Російської імперії. Після Першої світової війни Ізмаїл разом з частиною регіону був приєднаний до Румунії, з 1940-го – у складі тодішньої Української РСР. Ізмаїл впродовж століть послідовно перебував під владою Київської Русі, Молдовського князівства та Османської імперії. Місто було втретє захоплено у 1809 році й приєднано до Російської імперії у 1812-му, тоді ж його перейменували на Тучкове на честь генерала й коменданта фортець Бессарабії. Після поразки Росії у Кримській війні 1853-1856 років місто разом із навколишніми територіями було приєднано до Молдовського князівства, автономії у складі Османської імперії. Після чергової російсько-турецької війни 1877—1878 років місто знову перейшло до складу Російської імперії. Після Першої світової війни Ізмаїл разом з частиною регіону був приєднаний до Румунії, з 1940-го – у складі тодішньої Української РСР.

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28 грудня 2022 року в Одесі демонтували пам'ятники російській імператриці Катерині II та російському загарбнику Олександру Суворову.

Статую Катерини перетворять на артоб'єкт, буде оголошено конкурс на найкращу ідею, повідомив директор департаменту наукової та експозиційної роботи Художнього музею в Одесі.

Наприкінці липня 2023 року у Полтаві демонтували пам'ятники Пушкіну та радянському генералу Миколі Ватутіну.

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