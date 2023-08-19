Мер Одеси Труханов каже, що пам'ятник Пушкіну перед міськрадою не треба прибирати

Пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну не треба прибирати з площі поряд з Одеською міською радою, заявив мер міста Геннадій Труханов. За його словами, Пушкін є відомим поетом, якого "люблять і поважають" в Україні та всьому світі. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"З моєї точки зору? Пушкін – це відомий поет. Його люблять, поважають як українці, так і в усьому світі. Тому цей пам’ятник встановлений за кошти громади, збирали на нього кошти одесити й встановлювали одесити, ніяка не влада і не імператриця Катерина встановлювала пам’ятник Пушкіну, тим паче не Путін його встановлював", – сказав він.

На його думку, питання пам'ятника Пушкіну є "окремим", і якщо в той час мешканці Одеси встановили цей пам'ятник, то вони "мали на це підґрунтя".

Мер міста зазначив, що це питання має вирішувати громада.

"Моя персональна думка, що його [пам'ятник Пушкіну – Ред.] не треба прибирати", – сказав Труханов.

ДОВІДКА. Погруддя російському поету Олександру Пушкіну в Одесі було споруджене у 1887-1889 роках на кошти, пожертвувані мешканцями міста. Його встановили поряд з будинком біржі, нині там знаходиться Одеська міська рада. Після широкомасштабного вторгнення РФ у 2022 році пам'ятник закрили захисною конструкцією.

28 грудня 2022 року в Одесі демонтували пам'ятники російській імператриці Катерині II та російському загарбнику Олександру Суворову.

Статую Катерини перетворять на артоб'єкт, буде оголошено конкурс на найкращу ідею, повідомив директора департаменту наукової та експозиційної роботи Художнього музею в Одесі.

Наприкінці липня у Полтаві демонтували пам'ятники Пушкіну та радянському генералу Миколі Ватутіну.

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