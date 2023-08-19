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Мер Одеси Труханов каже, що пам'ятник Пушкіну перед міськрадою не треба прибирати

Этот материал также доступен на русском
19.08.2023, 23:45
Мер Одеси Труханов каже, що пам'ятник Пушкіну перед міськрадою не треба прибирати - Фото
Геннадій Труханов (Скриншот з відео)

Пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну не треба прибирати з площі поряд з Одеською міською радою, заявив мер міста Геннадій Труханов. За його словами, Пушкін є відомим поетом, якого "люблять і поважають" в Україні та всьому світі. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

"З моєї точки зору? Пушкін – це відомий поет. Його люблять, поважають як українці, так і в усьому світі. Тому цей пам’ятник встановлений за кошти громади, збирали на нього кошти одесити й встановлювали одесити, ніяка не влада і не імператриця Катерина встановлювала пам’ятник Пушкіну, тим паче не Путін його встановлював", – сказав він.

На його думку, питання пам'ятника Пушкіну є "окремим", і якщо в той час мешканці Одеси встановили цей пам'ятник, то вони "мали на це підґрунтя".

Мер міста зазначив, що це питання має вирішувати громада.

"Моя персональна думка, що його [пам'ятник Пушкіну – Ред.] не треба прибирати", – сказав Труханов.

ДОВІДКА. Погруддя російському поету Олександру Пушкіну в Одесі було споруджене у 1887-1889 роках на кошти, пожертвувані мешканцями міста. Його встановили поряд з будинком біржі, нині там знаходиться Одеська міська рада. Після широкомасштабного вторгнення РФ у 2022 році пам'ятник закрили захисною конструкцією.
  • 28 грудня 2022 року в Одесі демонтували пам'ятники російській імператриці Катерині II та російському загарбнику Олександру Суворову.
  • Статую Катерини перетворять на артоб'єкт, буде оголошено конкурс на найкращу ідею, повідомив директора департаменту наукової та експозиційної роботи Художнього музею в Одесі.
  • Наприкінці липня у Полтаві демонтували пам'ятники Пушкіну та радянському генералу Миколі Ватутіну.

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Артем Джеріпа
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