Мер Одеси Труханов каже, що пам'ятник Пушкіну перед міськрадою не треба прибирати
Пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну не треба прибирати з площі поряд з Одеською міською радою, заявив мер міста Геннадій Труханов. За його словами, Пушкін є відомим поетом, якого "люблять і поважають" в Україні та всьому світі. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.
"З моєї точки зору? Пушкін – це відомий поет. Його люблять, поважають як українці, так і в усьому світі. Тому цей пам’ятник встановлений за кошти громади, збирали на нього кошти одесити й встановлювали одесити, ніяка не влада і не імператриця Катерина встановлювала пам’ятник Пушкіну, тим паче не Путін його встановлював", – сказав він.
На його думку, питання пам'ятника Пушкіну є "окремим", і якщо в той час мешканці Одеси встановили цей пам'ятник, то вони "мали на це підґрунтя".
Мер міста зазначив, що це питання має вирішувати громада.
"Моя персональна думка, що його [пам'ятник Пушкіну – Ред.] не треба прибирати", – сказав Труханов.
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