Чернігів після російської терористичної атаки по центру – фото

Країна-терорист РФ завдала ракетного удару по центру Чернігова у вихідний день, є загиблі та понад 100 поранених. Окупанти поцілили у драматичний театр, де проходила виставка виробників дронів.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Російські терористи атакували близько 11:30, ймовірно, балістичною ракетою.

Унаслідок удару загинули семеро людей, 129 осіб отримали поранення, з них 15 – діти, повідомили у МВС.

Пошуково-рятувальну операцію завершено надвечір, близько 18:40.

Організаторка виставки дронів повідомила, що захід зупинили з початком повітряної тривоги, але частина людей пішла на вулицю. Конкретне місце заходу повідомили лише зареєстрованим учасникам за "лічені години" до початку, зазначила вона.

Момент російського удару попав на відео.

Читайте також: Удар Росії по багатолюдному центру Чернігова був "по виставці дронів", повідомили у телемарафоні