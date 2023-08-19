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19.08.2023, 20:44

Чернігів після російської терористичної атаки по центру – фото

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Чернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фото
Чернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фото
Чернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фотоЧернігів після російської терористичної атаки по центру – фото

Країна-терорист РФ завдала ракетного удару по центру Чернігова у вихідний день, є загиблі та понад 100 поранених. Окупанти поцілили у драматичний театр, де проходила виставка виробників дронів.

Російські терористи атакували близько 11:30, ймовірно, балістичною ракетою.

Унаслідок удару загинули семеро людей, 129 осіб отримали поранення, з них 15 – діти, повідомили у МВС.

Пошуково-рятувальну операцію завершено надвечір, близько 18:40.

  • Організаторка виставки дронів повідомила, що захід зупинили з початком повітряної тривоги, але частина людей пішла на вулицю. Конкретне місце заходу повідомили лише зареєстрованим учасникам за "лічені години" до початку, зазначила вона.
  • Момент російського удару попав на відео.

Читайте також: Удар Росії по багатолюдному центру Чернігова був "по виставці дронів", повідомили у телемарафоні

Артем Джеріпа, Валентина Поліщук
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Теги: війна, чернігів, ракетна атака
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