Чернігів після російської терористичної атаки по центру – фото

Країна-терорист РФ завдала ракетного удару по центру Чернігова у вихідний день, є загиблі та понад 100 поранених. Окупанти поцілили у драматичний театр, де проходила виставка виробників дронів.
Російські терористи атакували близько 11:30, ймовірно, балістичною ракетою.
Унаслідок удару загинули семеро людей, 129 осіб отримали поранення, з них 15 – діти, повідомили у МВС.
Пошуково-рятувальну операцію завершено надвечір, близько 18:40.
Читайте також: Удар Росії по багатолюдному центру Чернігова був "по виставці дронів", повідомили у телемарафоні