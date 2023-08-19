Чернигов после российской террористической атаки по центру – фото

Страна-террорист РФ нанесла ракетный удар по центру Чернигова в выходной день, есть погибшие и более 100 раненых. Оккупанты попали в драматический театр, где проходила выставка производителей дронов.
Российские террористы атаковали около 11:30, вероятно, баллистической ракетой.
В результате удара погибли семь человек, 129 человек получили ранения, из них 15 – дети, сообщили в МВД.
Поисково-спасательная операция завершена под вечер, около 18:40.
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