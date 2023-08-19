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19.08.2023, 20:44

Чернигов после российской террористической атаки по центру – фото

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Чернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фото
Чернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фото
Чернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фотоЧернигов после российской террористической атаки по центру – фото

Страна-террорист РФ нанесла ракетный удар по центру Чернигова в выходной день, есть погибшие и более 100 раненых. Оккупанты попали в драматический театр, где проходила выставка производителей дронов.

Российские террористы атаковали около 11:30, вероятно, баллистической ракетой.

В результате удара погибли семь человек, 129 человек получили ранения, из них 15 – дети, сообщили в МВД.

Поисково-спасательная операция завершена под вечер, около 18:40.

  • Организатор выставки дронов сообщила, что мероприятие остановили с началом воздушной тревоги, но часть людей пошла на улицу. Конкретное место мероприятия сообщили только зарегистрированным участникам за "считаные часы" до начала, отметила она.
  • Момент российского удара попал на видео.

Читайте также: Удар России по многолюдному центру Чернигова был "по выставке дронов", сообщили в телемарафоне.

Артём Джерипа, Валентина Поліщук
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Теги: война, чернигов, ракетная атака
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