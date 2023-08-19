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Мэр Одессы Труханов говорит, что памятник Пушкину перед горсоветом не нужно убирать

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2023, 23:30
Мэр Одессы Труханов говорит, что памятник Пушкину перед горсоветом не нужно убирать - Фото
Геннадий Труханов (Скриншот по видео)

Памятник российскому поэту Александру Пушкину не нужно убирать с площади рядом с Одесским городским советом, заявил мэр города Геннадий Труханов. По его словам, Пушкин является известным поэтом, которого "любят и уважают" в Украине и во всем мире. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"С моей точки зрения? Пушкин – это известный поэт. Его любят, уважают как украинцы, так и во всем мире. Поэтому этот памятник установлен за средства общины, собирали на него средства одесситы и устанавливали одесситы, никакая не власть и не императрица" Екатерина устанавливала памятник Пушкину, тем более, не Путин его устанавливал", – сказал он.

По его мнению, вопрос памятника Пушкину "отдельный", и если в то время жители Одессы установили этот памятник, то они "имели на это основание".

Мэр города отметил, что этот вопрос должен решать община.

"Мое персональное мнение, что его [памятник Пушкину – Ред.] не надо убирать", – сказал Труханов.

СПРАВКА. Бюст российскому поэту Александру Пушкину в Одессе был сооружен в 1887-1889 годах на средства, пожертвованные жителями города. Его установили рядом со зданием биржи, ныне там находится Одесский городской совет. После широкомасштабного вторжения РФ в 2022 году памятник закрыли защитной конструкцией.
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Артём Джерипа
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