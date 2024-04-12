Памятник российскому генералу в Одесской области уберут
В Измаиле на юге Одесской области демонтируют памятник российскому генералу Сергею Тучкову и переименуют ряд улиц и переулков. Такое решение было принято на сессии городского совета, передает Суспільне.
В пояснительной записке говорится, что памятник российскому генералу и "первому градоначальнику города" Тучкову подпадает под требования закона об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии.
Заместитель городского головы Сергей Лузанов сообщил, что провести демонтаж памятника поручено одному из городских коммунальных предприятий – пока ему обеспечат надлежащее хранение, а после войны будет рассматриваться вариант выставления его в одном из музеев.
"Но пока об этом говорить рано", – заметил чиновник.
Также в городе переименуют ряд названий, в частности, три Первомайских переулка станут Территориальной обороны, улица Чайковского будет переименована на Василия Симоненко, а сама улица генерала Тучкова станет Вооруженных Сил Украины.
Читайте также: Эксперты признали Михаила Булгакова символом российской имперской политики
- 28 декабря 2022 года в Одессе демонтировали памятники российской императрице Екатерине II и российскому захватчику Александру Суворову.
- Статую Екатерины превратят в артобъект, будет объявлен конкурс на лучшую идею, сообщил директор департамента научной и экспозиционной работы Художественного музея в Одессе.
- В конце июля 2023 года в Полтаве демонтировали памятники Пушкину и советскому генералу Николаю Ватутину.
Читайте также: Труханов заявил, что памятник Пушкину под горсоветом не надо убирать: Его любят и уважают