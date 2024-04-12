Памятник российскому генералу в Одесской области уберут

Фото: Суспільне

В Измаиле на юге Одесской области демонтируют памятник российскому генералу Сергею Тучкову и переименуют ряд улиц и переулков. Такое решение было принято на сессии городского совета, передает Суспільне.

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В пояснительной записке говорится, что памятник российскому генералу и "первому градоначальнику города" Тучкову подпадает под требования закона об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии.

Заместитель городского головы Сергей Лузанов сообщил, что провести демонтаж памятника поручено одному из городских коммунальных предприятий – пока ему обеспечат надлежащее хранение, а после войны будет рассматриваться вариант выставления его в одном из музеев.

"Но пока об этом говорить рано", – заметил чиновник.

Также в городе переименуют ряд названий, в частности, три Первомайских переулка станут Территориальной обороны, улица Чайковского будет переименована на Василия Симоненко, а сама улица генерала Тучкова станет Вооруженных Сил Украины.

СПРАВКА Измаил на протяжении веков последовательно находился во власти Киевской Руси, Молдавского княжества и Османской империи. Город был третий раз захвачен в 1809 году и присоединен к Российской империи в 1812-м, тогда же его переименовали в Тучково в честь генерала и коменданта крепостей Бессарабии. После поражения России в Крымской войне 1853-1856 годов город вместе с окрестными территориями был присоединен к Молдавскому княжеству, автономии в составе Османской империи. После очередной русско-турецкой войны 1877—1878 годов город снова перешел в состав Российской империи. После Первой мировой войны Измаил вместе с частью региона был присоединен к Румынии, с 1940-го – в составе тогдашней Украинской ССР. Измаил на протяжении веков последовательно находился во власти Киевской Руси, Молдавского княжества и Османской империи. Город был третий раз захвачен в 1809 году и присоединен к Российской империи в 1812-м, тогда же его переименовали в Тучково в честь генерала и коменданта крепостей Бессарабии. После поражения России в Крымской войне 1853-1856 годов город вместе с окрестными территориями был присоединен к Молдавскому княжеству, автономии в составе Османской империи. После очередной русско-турецкой войны 1877—1878 годов город снова перешел в состав Российской империи. После Первой мировой войны Измаил вместе с частью региона был присоединен к Румынии, с 1940-го – в составе тогдашней Украинской ССР.

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28 декабря 2022 года в Одессе демонтировали памятники российской императрице Екатерине II и российскому захватчику Александру Суворову.

Статую Екатерины превратят в артобъект, будет объявлен конкурс на лучшую идею, сообщил директор департамента научной и экспозиционной работы Художественного музея в Одессе.

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