В горсовете Ивано-Франковска утвердили "программу украинизации" памяти Фарион и рассказали о ее главных целях

Ирина Фарион (Фото: Facebook ВО ''Свобода'')

В Ивано-Франковске одну из улиц переименуют в честь убитой во Львове экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион, а также внедрят "программу украинизации" в память о политике. Об этом сообщила пресс-служба Ивано-Франковского городского совета.

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На заседании 2 августа депутаты приняли решение о переименовании ряда улиц в uhjvflt — в частности, улица Гвардейская в Ивано-Франковске теперь будет носить имя Ирины Фарион.

Еще одно принятое депутатами решение – об утверждении "программы украинизации" в Ивано-Франковской городской территориальной громаде.

Отмечается, что программа направлена на популяризацию украинского языка и культуры, формирование национального сознания через широкий спектр культурных, научно-практических и информационных мероприятий.

Задачами программы определены укрепление статуса украинского языка как государственного, обеспечение использования украинского во всех сферах общественной жизни, усиление функции государственного языка как объединяющего и консолидирующего фактора в обществе, расширение пространства употребления украинского языка в СМИ и интернете, создание надлежащих условий для изучения украинского языка представителями нацменьшинств в громаде.

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