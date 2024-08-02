Ивано-Франковск утвердил "программу украинизации" в честь Фарион и переименует улицу
В Ивано-Франковске одну из улиц переименуют в честь убитой во Львове экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион, а также внедрят "программу украинизации" в память о политике. Об этом сообщила пресс-служба Ивано-Франковского городского совета.
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На заседании 2 августа депутаты приняли решение о переименовании ряда улиц в uhjvflt — в частности, улица Гвардейская в Ивано-Франковске теперь будет носить имя Ирины Фарион.
Еще одно принятое депутатами решение – об утверждении "программы украинизации" в Ивано-Франковской городской территориальной громаде.
Отмечается, что программа направлена на популяризацию украинского языка и культуры, формирование национального сознания через широкий спектр культурных, научно-практических и информационных мероприятий.
Задачами программы определены укрепление статуса украинского языка как государственного, обеспечение использования украинского во всех сферах общественной жизни, усиление функции государственного языка как объединяющего и консолидирующего фактора в обществе, расширение пространства употребления украинского языка в СМИ и интернете, создание надлежащих условий для изучения украинского языка представителями нацменьшинств в громаде.
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- Правоохранители исследуют все версии преступления, в частности ту, которая ведет в Россию. По данным МВД, преступление готовилось не менее двух месяцев. ВО "Свобода" уверено, что за убийством стоит Москва, кто бы ни был исполнителем.
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