Івано-Франківськ затвердив "програму українізації" на честь Фаріон і перейменує вулицю

У міськраді Івано-Франківська затвердили "програму українізації" пам'яті Фаріон і розповіли про її головні цілі

Ірина Фаріон (Фото: Facebook ВО ''Свобода'')

В Івано-Франківську одну з вулиць перейменують на честь вбитої у Львові екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон, а також впровадять "програму українізації" пам’яті політикині. Про це повідомила пресслужба Івано-Франківської міської ради.

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На засіданні 2 серпня депутати ухвалили рішення про перейменування низки вулиць у громаді — зокрема, вулиця Гвардійська в Івано-Франківську тепер матиме ім'я Ірини Фаріон.

Ще одне ухвалене депутатами рішення – про затвердження "програми українізації" в Івано-Франківській міській територіальній громаді.

Зазначається, що програма спрямована на популяризацію української мови та культури, формування національної свідомості через найширший спектр культурних, науково-практичних та інформаційних заходів.

Завданнями програми визначено зміцнення статусу української як державної, забезпечення використання української мови в усіх сферах суспільного життя, посилення функції державної мови як об’єднавчого і консолідованого чинника в суспільстві, розширення простору вживання української мови в ЗМІ й інтернеті, створення належних умов для вивчення української мови представниками нацменшин у громаді.

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