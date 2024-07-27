"Постріл в націю". Укрпошта випустила марку на честь Ірини Фаріон – фото

Марку було випущено на дев'ятий день після вбивства Фаріон

Фото: Андріян Гутник, Facebook

Укрпошта випустила марку на честь вбитої у Львові екснардепки і мовознавиці Ірини Фаріон. Про це повідомив депутат Львівської міської ради від Свободи Андріян Гутник.

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Він зазначив, що марку було випущено на дев'ятий день після вбивства політикині.

На церемонії погашення марки були присутні донька Фаріон Софія Семчишин та її онуки.

Фото: Андріян Гутник, Facebook

Фото: Андріян Гутник, Facebook

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