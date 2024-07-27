"Постріл в націю". Укрпошта випустила марку на честь Ірини Фаріон – фото
Укрпошта випустила марку на честь вбитої у Львові екснардепки і мовознавиці Ірини Фаріон. Про це повідомив депутат Львівської міської ради від Свободи Андріян Гутник.
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Він зазначив, що марку було випущено на дев'ятий день після вбивства політикині.
На церемонії погашення марки були присутні донька Фаріон Софія Семчишин та її онуки.
- 19 липня Ірині Фаріон вистрілили в голову у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні.
- Правоохоронці досліджують усі версії злочину, включно з тією, що веде в Росію. За даними МВС, злочин готувався щонайменше два місяці.
- 25 липня було затримано 18-річного чоловіка, розшукуваного у справі про вбивство Фаріон. Слідство схиляється до того, що він був лише виконавцем злочину.
- 26 липня підозрюваного у вбивстві Фаріон заарештували без права на заставу.
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