"Выстрел в нацию". Укрпочта выпустила марку в честь Ирины Фарион – фото

Марка была выпущена на девятый день после убийства Фарион

Фото: Андриян Гутник, Facebook

Укрпочта выпустила марку в честь убитой во Львове экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета от Свободы Андриан Гутник.

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Он отметил, что марка была выпущена на девятый день после убийства политика.

На церемонии погашения марки присутствовала дочь Фарион София Семчишин и ее внуки.

Фото: Андриян Гутник, Facebook

Фото: Андриян Гутник, Facebook

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