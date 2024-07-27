"Выстрел в нацию". Укрпочта выпустила марку в честь Ирины Фарион – фото
Укрпочта выпустила марку в честь убитой во Львове экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета от Свободы Андриан Гутник.
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Он отметил, что марка была выпущена на девятый день после убийства политика.
На церемонии погашения марки присутствовала дочь Фарион София Семчишин и ее внуки.
- 19 июля Ирине Фарион выстрелили в голову во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице.
- Правоохранители исследуют все версии преступления, включая ту, которая ведет в Россию. По данным МВД, преступление готовилось не менее двух месяцев.
- 25 июля был задержан 18-летний мужчина, разыскиваемый по делу об убийстве Фарион. Следствие склоняется к тому, что он являлся лишь исполнителем преступления.
- 26 июля подозреваемого в убийстве Фарион арестовали без права на залог.
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