Рада поддержала переименование 328 населенных пунктов в Украине

Соответствующее решение было принято на заседании 19 сентября, "за" – 281 парламентарий

Верховная Рада (Фото пресс-службы)

Верховная Рада на заседании 19 сентября поддержала переименование 328 населенных пунктов в Украине. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

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За постановление проголосовал 281 парламентарий.

Согласно ей в Украине переименуют названия населенных пунктов, содержащие российские и советские нарративы, или русифицированные названия.

"Переименовываются названия, посвященные московским деятелям: Пушкино, Мичурина, Максима Горького, Кутузовка, Суворово, Некрасово и т.д. Среди предложений переименования много названий, связанных с советскими праздниками или символикой. Например, это Первое Мая, Первомайск, Первомайск, Первомайск, Первомайск, Маевка и тому подобное", – объяснил Железняк.

Весной 2023 года Верховная Рада проголосовала за запрет пророссийских географических названий. 21 апреля Зеленский подписал закон.

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