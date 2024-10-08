Комбриг 72 ОМБр предположил, что потери РФ под Угледаром намного больше, чем насчитали ВВС
Новый командир 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, защищавшей Угледар, Александр Охрименко прокомментировал подсчеты российской службы ВВС о вражеских потерях в районе Угледара. В интервью Главкому он предположил, что реальная цифра может быть в три-четыре раза больше.
Российская служба ВВС сообщала, что только 155 и 40 бригады морской пехоты РФ могли потерять под Угледаром более 2100 человек с учетом тяжело раненых, погибших и пропавших без вести. Это 40% довоенной численности этих двух подразделений.
Во время штурмов Угледара погибли по меньшей мере 211 российских морпехов из 155 бригады, еще 42 пропали без вести. Это почти в четыре раза больше, чем потери этого подразделения за 10 лет войны в Чечне, писали журналисты.
Охрименко в ответ отметил, что только с 28 сентября по 2 октября 2024 года в районе Угледара было уничтожено более 400 российских военнослужащих – буквально за несколько дней штурмов противника на позиции 72 бригады. Кроме того, за эти четыре дня только на одном юго-восточном направлении города Угледар было уничтожено более 50 единиц техники, посажено/сбито/заглушено около 500 вражеских БпЛА.
"Соответственно, за два с половиной года потери противника на самом деле в разы больше, чем указывает исследование, о котором вы говорите, – думаю, как минимум, потери больше в три-четыре раза. Хотя, напомню, за два года войны не всегда в районе Угледара были такие активные боевые действия, как в последний месяц", – сказал Охрименко.
- 2 октября в ВСУ официально сообщили, что Силы обороны вышли из Угледара.
- На следующий день в 72 бригаде, защищавшей город, рассказали подробности выхода из Угледара. По словам военных, враг давил с флангов, ситуация была сложная.
- 6 октября уже бывший командир 72 бригады рассказал, что россияне имели десятикратное преимущество в артиллерии около Угледара.
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