Комбриг 72 ОМБр припускає, що втрати РФ під Вугледаром значно більші, ніж нарахували в ВВС

Комбриг Охріменко наголосив, що лише за чотири дні до виходу українських сил з Вугледара росіяни втратили понад 400 окупантів

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ЕРА)

Новий командир 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка захищала Вугледар, Олександр Охріменко прокоментував підрахунки російської служби ВВС щодо ворожих втрат в районі Вугледара. В інтерв’ю Главкому він припустив, що реальна цифра може бути в три-чотири рази більшою.

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Російська служба ВВС повідомляла, що тільки 155 та 40 бригади морської піхоти РФ могли втратити під Вугледаром понад 2100 осіб з урахуванням важко поранених, загиблих і зниклих безвісти. Це 40% довоєнної чисельності цих двох підрозділів.

Під час штурмів Вугледара загинуло щонайменше 211 російських морпіхів із 155 бригади, ще 42 зникли безвісти. Це майже вчетверо більше, ніж втрати цього підрозділу за 10 років війни у ​​Чечні, писали журналісти.

Охріменко у відповідь наголосив, що лише від 28 вересня по 2 жовтня 2024 року в районі Вугледара було знищено понад 400 російських військовослужбовців – буквально за кілька днів штурмів противника на позиції 72 бригади. Крім того, за ці чотири дні тільки на одному лише південно-східному напрямку міста Вугледар було знищено понад 50 одиниць техніки, посаджено/збито/заглушено близько 500 ворожих БпЛА.

"Відповідно, за два з половиною роки втрати противника насправді в рази більші, ніж вказує дослідження, про яке ви кажете, – думаю, як мінімум, втрати більші в три-чотири рази. Хоча, нагадаю, за два роки війни не завжди в районі Вугледару були такі активні бойові дії, як в останній місяць", – сказав Охріменко.

2 жовтня у ЗСУ офіційно повідомили, що Сили оборони вийшли з Вугледара.

Наступного дня в 72 бригаді, яка захищала місто, розповіли подробиці виходу з Вугледара. За словами військових, ворог давив з флангів, ситуація була складна.

6 жовтня вже колишній командир 72 бригади розповів, що росіяни мали десятикратну перевагу в артилерії навколо Вугледара.

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