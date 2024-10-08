Вугледар був у тактичному оточенні. Новий комбриг 72 ОМБр розповів про вихід з міста

Новий комбриг 72 ОМБр Охріменко розповів, що утримання Вугледара вже втрачало своє значення на тлі зміни ситуації на півдні Донбасу

Олександр Охріменко (Фото: Facebook 72 ОМБр)

Українські військовослужбовці виходили з Вугледара Донецької області, коли опинились вже в тактичному оточенні, а сили противника переважали вдев’ятеро. Про це в інтерв’ю Главкому розповів новий командир 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка захищала Вугледар, Олександр Охріменко.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Охріменко очолив 72 ОМБр 28 вересня, до виходу бригади з Вугледара, але офіційне повідомлення про призначення з’явилось 7 жовтня.

"Хочу зауважити, що я очолив частину не в самий легкий час: після 27 вересня обстановка, в якій 72-га виконувала бойові завдання, була дуже напруженою, особливо на флангах, що не дозволяло утримувати надалі Вугледар. Фактично це вже було тактичне оточення – здійснювати евакуацію, поповнення боєприпасами вже було вкрай складно", – розповів комбриг.

Він зазначив, що резерви, які раніше могли підходити, станом на 27-28 вересня вже були під вогневим впливом противника, на деяких ділянках він діставав навіть великокаліберною зброєю.

"Тими силами та засобами, які були в підпорядкуванні, утримати Вугледар, об’єктивно, можливості не було. З іншого боку, ситуація на півдні Донбасу до кінця вересня так змінилася, що утримання Вугледару втрачало своє значення", – сказав Охріменко.

Він наголосив, що, приймаючи смугу відповідальності, було проведено оцінку ситуації, зокрема й оцінку сил та засобів противника. Силам оборони протистояли російські 36 окрема мотострілецька бригада, 39 окрема мотострілецька бригада, 57 бригада, 91 окремий стрілецький полк та інші підрозділи.

Комбриг зазначив, що противник переважав у танках та бойових машинах піхоти, в артилерійських системах, протитанкових засобах, особовому складі.

"Будь-які теоретичні розрахунки говорять про те, що при співвідношенні сил та засобів 1:3 противник отримуватиме перевагу. Тут, під Вугледаром, було 1:9. Об’єктивно можете зрозуміти, які були шанси на утримання цього населеного пункту і смуги оборони, що у зоні відповідальності бригади", – додав він.

2 жовтня у ЗСУ офіційно повідомили, що Сили оборони вийшли з Вугледара.

Наступного дня в 72 бригаді, яка захищала місто, розповіли подробиці виходу з Вугледара. За словами військових, ворог давив з флангів, ситуація була складна.

6 жовтня вже колишній командир 72 бригади розповів, що росіяни мали десятикратну перевагу в артилерії навколо Вугледара.

Дивіться також: "Сунуть, наче скажені". Бригада "Лють" показала відео вуличних боїв у Торецьку