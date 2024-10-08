Угледар был в тактическом окружении. Новый комбриг 72 ОМБр рассказал о выходе из города

Новый комбриг 72 ОМБр Охрименко рассказал, что удержание Угледара уже теряло свое значение на фоне изменения ситуации на юге Донбасса

Александр Охрименко (Фото: Facebook 72 ОМБр)

Украинские военнослужащие выходили из Угледара Донецкой области, когда оказались уже в тактическом окружении, а силы противника превосходили в девять раз. Об этом в интервью Главкому рассказал новый командир 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, защищавшей Угледар, Александр Охрименко.

Охрименко возглавил 72 ОМБр 28 сентября, до выхода бригады из Угледара, но официальное сообщение о назначении появилось 7 октября.

"Хочу заметить, что я возглавил часть не в самое легкое время: после 27 сентября обстановка, в которой 72-я выполняла боевые задания, была очень напряженной, особенно на флангах, что не позволяло удерживать в дальнейшем Угледар. Фактически это уже было тактическое окружение – осуществлять эвакуацию, пополнение боеприпасами уже было очень сложно", – рассказал комбриг.

Он отметил, что резервы, которые раньше могли подходить, на 27-28 сентября уже были под огневым влиянием противника, на некоторых участках он доставал даже крупнокалиберным оружием.

"Теми силами и средствами, которые были в подчинении, удержать Угледар, объективно, возможности не было. С другой стороны, ситуация на юге Донбасса до конца сентября так изменилась, что удержание Угледара теряло свое значение", – сказал Охрименко.

Он подчеркнул, что, принимая полосу ответственности, была проведена оценка обстановки, в том числе и оценка сил и средств противника. Силам обороны противостояли российские 36 отдельная мотострелковая бригада, 39 отдельная мотострелковая бригада, 57 бригада, 91 отдельный стрелковый полк и другие подразделения.

Комбриг отметил, что были превосходящие силы противника в танках и боевых машинах пехоты, в артиллерийских системах, противотанковых средствах, личном составе.

"Любые теоретические расчеты говорят о том, что при соотношении сил и средств 1:3 противник будет получать преимущество. Здесь, под Угледаром, было 1:9. Объективно можете понять, какие были шансы на удержание этого населенного пункта и полосы обороны, которые находятся в зоне ответственности бригады", – добавил он.

2 октября в ВСУ официально сообщили, что Силы обороны вышли из Угледара.

На следующий день в 72 бригаде, защищавшей город, рассказали подробности выхода из Угледара. По словам военных, враг давил с флангов, ситуация была сложная.

6 октября уже бывший командир 72 бригады рассказал, что россияне имели десятикратное преимущество в артиллерии около Угледара.

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