Назначен новый командир 72 бригады, которая защищала Угледар
Александр Охрименко (Фото: Facebook 72 ОМБр)

Новым командиром 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, защищавшей Угледар, стал Александр Охрименко. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

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"Далее Черных Запорожцев будет вести в бой полковник Александр Охрименко. Новые цели, задачи, цели и обретение возможностей. Противнику легко не будет", – написали военные.

В конце сентября с должности командира 72 ОМБр уволили Ивана Винника. Ранее оперативное командование "Север" сообщило, что Винник назначен на высшую должность с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта. Других деталей военные не предоставили.

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