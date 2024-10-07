Назначен новый командир 72 бригады, которая защищала Угледар

В конце сентября с должности командира 72 ОМБр уволили Ивана Винника. На его место назначен Александр Охрименко

Александр Охрименко (Фото: Facebook 72 ОМБр)

Новым командиром 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, защищавшей Угледар, стал Александр Охрименко. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

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"Далее Черных Запорожцев будет вести в бой полковник Александр Охрименко. Новые цели, задачи, цели и обретение возможностей. Противнику легко не будет", – написали военные.

В конце сентября с должности командира 72 ОМБр уволили Ивана Винника. Ранее оперативное командование "Север" сообщило, что Винник назначен на высшую должность с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта. Других деталей военные не предоставили.

Силы обороны официально вышли из Угледара 2 октября, о чем сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

В 72 бригаде объяснили, что российская армия давила с флангов, оставаться в городе было критично для украинских защитников.