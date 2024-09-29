Комбрига 72 ОМБр, защищающей Угледар, уволили с должности. Командование писало о повышении

Он занимал должность комбрига более двух лет

Иван Винник (Фото: 72 ОМБр)

Полковник Иван Винник уволен с должности командира 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Об этом сообщила пресс-служба 72 ОМБр.

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Винник, обращаясь к военнослужащим бригады, вспомнил, что занимал должность с лета 2022 года до сегодняшнего дня [29 сентября].

"У меня был долгий и непростой путь. Но он не был тяжелым, потому что преодолевал я его не сам. Рядом была верная и мотивированная команда", – отметил полковник.

Он поблагодарил бойцов 72 ОМБр за "терпение, свободу и силы". Винник добавил, что для него честь быть частью "Черных Запорожцев".

"Учитесь. Боритесь. Не опускайте рук и уверенно шагайте к нашей Победе", – резюмировал он.

20 сентября оперативное командование "Север" сообщило, что Винник назначен на более высокую должность с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта. Других деталей военные не предоставили.

В ОК вспомнили, что под его руководством бригада обороняла Бахмут, а затем Угледар, где в январе-феврале 2023 года смогла отразить одно из самых больших наступлений за время полномасштабной войны.

29 июля командиры десантно-штурмовых батальонов и дивизионов 80 ОДШБр записали видеообращение с призывом оставить в должности командира бригады Ишкулова. В тот же день командование ДШВ отреагировало на призыв, заявив, что Ишкулова планируют повысить.

30 июля Ишкулов подтвердил свое увольнение с должности командира 80 ОДШБр. По словам нескольких собеседников LIGA.net из 80-ки, он выступил против боевой задачи, которая была несоизмерима с силами бригады.

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