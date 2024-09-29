Комбрига 72 ОМБр, яка захищає Вугледар, звільнили з посади. Командування писало про підвищення
Полковника Івана Вінніка звільнили з посади командира 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Про це повідомила пресслужба 72 ОМБр.
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Віннік, звертаючись до військовослужбовців бригади, згадав, що обіймав посаду від літа 2022 року до сьогодні [29 вересня].
"Я мав довгий і непростий шлях. Але він не був важким, бо долав я його не сам. Поряд була вірна й вмотивована команда", – зазначив полковник.
Він подякував бійцям 72 ОМБр за "терпіння, волю та сили". Віннік додав, що для нього честь бути частиною "Чорних Запорожців".
"Вчіться. Боріться. Не опускайте рук і впевнено крокуйте до нашої Перемоги", – резюмував він.
20 вересня оперативне командування "Північ" повідомило, що Віннік призначений на вищу посаду з метою просування по службі та для передання бойового досвіду. Інших деталей військові не надали.
В ОК згадали, що під його керівництвом бригада обороняла Бахмут, а потім Вугледар, де в січні-лютому 2023 року змогла відбити один із найбільших наступів за час повномасштабної війни.
- 29 липня командири десантно-штурмових батальйонів і дивізіонів 80 ОДШБр записали відеозвернення із закликом залишити на посаді командира бригади Ішкулова. Того самого дня командування ДШВ відреагувало на заклик, заявивши, що Ішкулова планують підвищити.
- 30 липня Ішкулов підтвердив своє звільнення з посади командира 80 ОДШБр. За словами кількох співрозмовників LIGA.net з 80-ки, він виступив проти бойового завдання, яке було неспівмірне з силами бригади.
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