Комбрига 72 ОМБр, яка захищає Вугледар, звільнили з посади. Командування писало про підвищення

Іван Віннік (Фото: 72 ОМБр)

Полковника Івана Вінніка звільнили з посади командира 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Про це повідомила пресслужба 72 ОМБр.

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Віннік, звертаючись до військовослужбовців бригади, згадав, що обіймав посаду від літа 2022 року до сьогодні [29 вересня].

"Я мав довгий і непростий шлях. Але він не був важким, бо долав я його не сам. Поряд була вірна й вмотивована команда", – зазначив полковник.

Він подякував бійцям 72 ОМБр за "терпіння, волю та сили". Віннік додав, що для нього честь бути частиною "Чорних Запорожців".

"Вчіться. Боріться. Не опускайте рук і впевнено крокуйте до нашої Перемоги", – резюмував він.

20 вересня оперативне командування "Північ" повідомило, що Віннік призначений на вищу посаду з метою просування по службі та для передання бойового досвіду. Інших деталей військові не надали.

В ОК згадали, що під його керівництвом бригада обороняла Бахмут, а потім Вугледар, де в січні-лютому 2023 року змогла відбити один із найбільших наступів за час повномасштабної війни.

29 липня командири десантно-штурмових батальйонів і дивізіонів 80 ОДШБр записали відеозвернення із закликом залишити на посаді командира бригади Ішкулова. Того самого дня командування ДШВ відреагувало на заклик, заявивши, що Ішкулова планують підвищити.

30 липня Ішкулов підтвердив своє звільнення з посади командира 80 ОДШБр. За словами кількох співрозмовників LIGA.net з 80-ки, він виступив проти бойового завдання, яке було неспівмірне з силами бригади.

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