Командир 72 ОМБр: У россиян было десятикратное преимущество в артиллерии вокруг Угледара

Угледар (Фото: 72 ОМБр ВСУ)

В конце лета во время боев вокруг Угледара Донецкой области у российских оккупационных войск было десятикратное преимущество в артиллерии. Об этом американской газете The New York Times рассказал командир 72 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, защищавшей город.

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Военный отметил, что когда российские войска сосредоточивают усилия на конкретном участке, они способны пробить украинскую оборону. Он подчеркнул, что в конце лета россияне обладали существенным преимуществом в артиллерийских системах вокруг Угледара – 10:1.

"Как наша одна артиллерийская установка может справиться с их десятью?" – заявил командир 72 бригады.

Силы обороны официально вышли из Угледара 2 октября, о чем сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".