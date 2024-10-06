Командир 72 ОМБр: У россиян было десятикратное преимущество в артиллерии вокруг Угледара
В конце лета во время боев вокруг Угледара Донецкой области у российских оккупационных войск было десятикратное преимущество в артиллерии. Об этом американской газете The New York Times рассказал командир 72 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, защищавшей город.
Военный отметил, что когда российские войска сосредоточивают усилия на конкретном участке, они способны пробить украинскую оборону. Он подчеркнул, что в конце лета россияне обладали существенным преимуществом в артиллерийских системах вокруг Угледара – 10:1.
"Как наша одна артиллерийская установка может справиться с их десятью?" – заявил командир 72 бригады.
Силы обороны официально вышли из Угледара 2 октября, о чем сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
- 1 октября руководитель Донецкой ОВА сообщал, что в Угледаре остаются более 100 человек, а оккупанты на тот момент дошли почти до центра города.
- В 72 бригаде объяснили, что российская армия давила с флангов, оставаться в городе было критично для украинских защитников.