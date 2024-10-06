Командир 72 ОМБр: Росіяни мали десятикратну перевагу в артилерії навколо Вугледара

Україна офіційно вивела свої війська з Вугледара 2 жовтня

Вугледар (Фото: 72 ОМБр ЗСУ)

Наприкінці літа під час боїв навколо Вугледара Донецької області російські окупаційні війська мали десятикратну перевагу в артилерії. Про це американській газеті The New York Times розповів командир 72 окремої механізованої бригади Збройних Сил України, яка захищала місто.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Військовий зазначив, що коли російські війська зосереджують зусилля на конкретній ділянці, вони здатні пробити українську оборону. Він підкреслив, що наприкінці літа росіяни володіли істотною перевагою в артилерійських системах навколо Вугледара — 10:1.

"Як наша одна артилерійська установка може впоратися з їх десятьма?" – заявив командир 72 бригади.

Сили оборони офіційно вийшли з Вугледара 2 жовтня, про що повідомили в пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".