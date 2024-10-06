Командир 72 ОМБр: Росіяни мали десятикратну перевагу в артилерії навколо Вугледара
Наприкінці літа під час боїв навколо Вугледара Донецької області російські окупаційні війська мали десятикратну перевагу в артилерії. Про це американській газеті The New York Times розповів командир 72 окремої механізованої бригади Збройних Сил України, яка захищала місто.
Військовий зазначив, що коли російські війська зосереджують зусилля на конкретній ділянці, вони здатні пробити українську оборону. Він підкреслив, що наприкінці літа росіяни володіли істотною перевагою в артилерійських системах навколо Вугледара — 10:1.
"Як наша одна артилерійська установка може впоратися з їх десятьма?" – заявив командир 72 бригади.
Сили оборони офіційно вийшли з Вугледара 2 жовтня, про що повідомили в пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
- 1 жовтня керівник Донецької ОВА повідомляв, що у Вугледарі залишаються понад 100 людей, а окупанти на той момент дійшли майже до центру міста.
- У 72 бригаді пояснили, що російська армія тиснула з флангів, залишатися в місті було критично для українських захисників.