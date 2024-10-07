Призначено нового командира 72 бригади, яка захищала Вугледар
Олександр Охріменко (Фото: Facebook 72 ОМБр)

Новим командиром 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка захищала Вугледар, став Олександр Охріменко. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Далі Чорних Запорожців вестиме в бій полковник Олександр Охріменко. Нові цілі, завдання, мета і набуття спроможностей. Противнику легко не буде", – написали військові.

Наприкінці вересня з посади командира 72 ОМБр звільнили Івана Вінника. А раніше оперативне командування "Північ" повідомило, що Вінник призначений на вищу посаду з метою просування по службі та для передання бойового досвіду. Інших деталей військові не надали.

Читайте також
Командир 72 ОМБр: Росіяни мали десятикратну перевагу в артилерії навколо Вугледара
війназвільненняпризначення72 бригада72 омбрВугледаролександр охріменко