Призначено нового командира 72 бригади, яка захищала Вугледар

Наприкінці вересня з посади командира 72 ОМБр звільнили Івана Вінника. На його місце призначено Олександра Охріменка

Олександр Охріменко (Фото: Facebook 72 ОМБр)

Новим командиром 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка захищала Вугледар, став Олександр Охріменко. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

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"Далі Чорних Запорожців вестиме в бій полковник Олександр Охріменко. Нові цілі, завдання, мета і набуття спроможностей. Противнику легко не буде", – написали військові.

Наприкінці вересня з посади командира 72 ОМБр звільнили Івана Вінника. А раніше оперативне командування "Північ" повідомило, що Вінник призначений на вищу посаду з метою просування по службі та для передання бойового досвіду. Інших деталей військові не надали.

Сили оборони офіційно вийшли з Вугледара 2 жовтня, про що повідомили в пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

У 72 бригаді пояснили, що російська армія тиснула з флангів, залишатися в місті було критично для українських захисників.