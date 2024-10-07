"Надвигаются, как бешеные". Бригада "Лють" показала видео уличных боев в Торецке
Бригада Нацполиции "Лють" показала видео уличных боев в Торецке Донецкой области.
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"Оккупанты лезут, как бешеные: постоянные обстрелы из авиации, артиллерии, минометов, работа FPV-дронов, но наши бойцы не сдаются", – говорится в сообщении.
На видео – работа бойцов батальона специальных операций "Эней".
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