"Надвигаются, как бешеные". Бригада "Лють" показала видео уличных боев в Торецке

Бригада Нацполиции "Лють" показала видео уличных боев в Торецке Донецкой области.

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"Оккупанты лезут, как бешеные: постоянные обстрелы из авиации, артиллерии, минометов, работа FPV-дронов, но наши бойцы не сдаются", – говорится в сообщении.

На видео – работа бойцов батальона специальных операций "Эней".

Карта: DeepState