"Сунуть, наче скажені". Бригада "Лють" показала відео вуличних боїв у Торецьку

Бригада Нацполіції "Лють" показала відео вуличних боїв у Торецьку Донецької області.

"Окупанти сунуть, наче скажені: постійні обстріли з авіації, артилерії, мінометів, робота FPV-дронів, але наші бійці не здаються", – йдеться у повідомленні.

На відео – робота бійців батальйону спеціальних операцій "Еней".

Мапа: DeepState