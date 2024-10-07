"Сунуть, наче скажені". Бригада "Лють" показала відео вуличних боїв у Торецьку
Бригада Нацполіції "Лють" показала відео вуличних боїв у Торецьку Донецької області.
"Окупанти сунуть, наче скажені: постійні обстріли з авіації, артилерії, мінометів, робота FPV-дронів, але наші бійці не здаються", – йдеться у повідомленні.
На відео – робота бійців батальйону спеціальних операцій "Еней".
- Активні бойові дії на Торецькому напрямку тривають з кінця червня 2024 року.
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