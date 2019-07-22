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Комик Юзик из Квартала победил на округе в Кривом Роге

Комик Юзик из Квартала победил на округе в Кривом Роге - Фото
Юрий Корявченко (фото - скриншот видео)
22.07.2019, 13:11

Корявченко набрал 60,9% голосов

Кандидат в народные депутаты от президентской партии Слуга народа Юрий Корявченко (он же – Юзик) побеждает на выборах в Кривом Роге. Об этом свидетельствуют данные подсчета на сайте Центральной избирательной комиссии.

Он баллотировался на одномандатном округе №33 (Кривой Рог, Центрально-городской район).

По итогам подсчета 97,7% голосов, Корявченко набирает 60,9% (42 769 голосов).

На втором месте в этом округе – Вадим Виншель от партии Оппозиционная платформа – За жизнь, он набрал 7,8% голосов.

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Как сообщалось ранее, ЦИК обработала 50% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду, лидирует Слуга народа - 42,44%.  

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Слуга народа выборы Юрий Корявченко
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