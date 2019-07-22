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ЦИК обработала 50% протоколов: результаты голосования

ЦИК обработала 50% протоколов: результаты голосования - Фото
Выборы (фото - ЕРА)
22.07.2019, 10:45

Партия Слуга народа набирает 42,44%

Центральная избирательная комиссия обработала 50% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду, лидирует Слуга народа - 42, 44%.  Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

На втором месте - Оппозиционная платформа - За жизнь - 12,87%, третьем - Европейская солидарность - 8,65%, четвертом Батькивщина - 8,02%, пятом - Голос - 6,39%.

Большинство кресел в новой Верховной Раде по мажоритарке займут кандидаты от партии Слуга народа: по итогам обработки около 42% протоколов президентская партия берет более 42% голосов.

По результатам обработки 99,00% электронных протоколов голосования на избирательных участках партия Слуга народа набрала 29,4%.

Явка избирателей на досрочных  выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года оказалась самой низкой за всю историю парламентских выборов – 49,84%.

Читайте также: День голосования. Украина выбирает Верховную Раду: хроника

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Слуга народа За життя голос Батькивщина цик результаты европейская солидарность
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